«Im Zusammenhang mit EES kam es und kann es weiterhin zu längeren Wartezeiten bei der Grenzkontrolle kommen», teilte eine Sprecherin des Flughafens Zürich Anfang der Woche der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit. Grund dafür sei, dass bei der Ersteinreise von Drittstaatsangehörigen ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz oder einem anderen Schengen-Staat nach den Vorgaben der EU ein persönliches Dossier erstellt werde.