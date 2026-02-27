Ein solches Gipfeltreffen könne helfen, «Schlüsselfragen» zu lösen. «Wenn es um Russland geht, um ein so personalisiertes Regime, dann noch mehr als in anderen Ländern», sagte Selenskyj mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Gleichzeitig warf er Putin erneut vor, nicht für einen Friedensschluss bereit zu sein. Putin stoppe seine «Kriegsmaschine» nicht. «Im Gegenteil, er bereitet sich darauf vor, weiter zu kämpfen, und die Welt muss bereit sein, Druck auf Russland auszuüben, damit sich dies ändert», sagte er.