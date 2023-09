Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, John Kirby, sagte am Mittwoch: «Wir wollen sicherstellen, dass die Ukrainer so effektiv wie möglich bei der Gegenoffensive vorgehen können, und wir glauben, dass die Munition mit abgereichertem Uran ihnen dabei hilft, effektiver zu sein.» Viele Armeen, nicht nur in den USA, verwendeten abgereichertes Uran - auch Russland. Es gebe hier also «keine grosse Kontroverse», ausser der, die Russland versuche, daraus zu machen.