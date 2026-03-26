BASF-Konzernchef Markus Kamieth räumte am Wochenende in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» ein, dass sich die Investition in Zhanjiang für BASF später als geplant lohnen werde. «Wir starten in einem überversorgten Markt, in dem die Preise und Margen auf einem historisch niedrigen Niveau liegen», sagte er. «Die Profitabilität wird in den ersten Jahren daher deutlich unter dem sein, was wir uns ursprünglich vorgestellt hatten.»