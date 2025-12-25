Russland treibt diese Pläne konkret voran. Die staatliche Raumfahrtbehörde Roskosmos will bis 2036 ein ​Kraftwerk auf dem Mond errichten und hat dazu einen Vertrag mit dem Raumfahrtunternehmen Lawotschkin unterzeichnet. ‌Obwohl nicht explizit von einem Atomkraftwerk die Rede ist, sind ‌die staatliche Atomenergie-Behörde Rosatom und das Kurtschatow-Institut, Russlands führendes Kernforschungsinstitut, an dem Projekt beteiligt. Das Kraftwerk soll das russische Mondprogramm mit Strom versorgen, einschliesslich Rovern, einem Observatorium und der Infrastruktur der gemeinsam mit China geplanten Internationalen Mondforschungsstation. «Das Projekt ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung einer ständig funktionierenden wissenschaftlichen Mondstation», teilte Roskosmos mit. Der Chef der Behörde, Dmitri Bakanow, hatte bereits im Juni erklärt, eines der Ziele ⁠sei die Errichtung eines Atomkraftwerks auf dem Mond.