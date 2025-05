Der Gletscher bewegt sich um zweieinhalb bis dreieinhalb Meter pro Tag in Richtung Tal, wie Alban Brigger von der Walliser Dienststelle für Naturgefahren am Sonntag an einem Medienanlass in Ferden VS sagte. Eine exponentielle Beschleunigung, wie sie befürchtet werden konnte, sei nicht zu beobachten.