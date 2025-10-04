Am Freitagabend hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) beim israelischen Aussenministerium und bei der israelischen Botschaft in Bern offiziell interveniert und einen raschen und ungehinderten Zugang zu den aktuell noch zehn Schweizer Staatsangehörigen gefordert, die sich weiterhin im Internierungszentrum Ktzi'ot befinden.