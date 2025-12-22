Neuseeland und Indien haben sich nach Angaben aus Wellington auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Die Vereinbarung, die bestehende Zölle auf 95 Prozent der neuseeländischen Exporte aufhebt, werde «tausende Arbeitsplätze und zusätzliche Exporte in Milliardenhöhe schaffen», erklärte Neuseelands Handelsminister Todd McClay am Montag. In der neuseeländischen Regierungskoalition wurde jedoch auch Kritik an dem Abkommen laut.