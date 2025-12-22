McClay sprach von einem «einmaligen» Abkommen, das neuseeländischen Unternehmen einen nie dagewesenen Zugang zu Indiens 1,4 Milliarden Konsumenten eröffne. Der Vertrag tritt in der ersten Hälfte des Jahres in Kraft.
Das Freihandelsabkommen ermöglicht die vereinfachte Einreise aus Indien nach Neuseeland, darunter mit jährlich 1667 temporären Arbeitsvisa in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Ingenieurswesen und Gesundheitdiensten. Zusätzlich ermöglicht es indischen Studenten, bis zu 20 Stunden in der Woche zu arbeiten.
Der Juniorpartner der neuseeländischen Regierung, die Partei New Zealand First
(Neuseeland zuerst), kritisierte das Freihandelsabkommen jedoch. «Bedauerlicherweise ist das ein schlechter Deal für Neuseeland», erklärte Neuseelands Aussenminister und Chef von New Zealand First, Winston Peters. Das Abkommen «gibt zu viel preis, besonders bei der Einwanderung und bringt den Neuseeländern nicht genug Vorteile, unter anderem bei Milchprodukten.»
Neu-Delhi begrüsste die «in einer Rekordzeit von neun Monaten» erzielte Einigung, die die Verbindungen zwischen den beiden Ländern verstärken werde. Das Büro von Indiens Premierminister Narendra Modi erklärte, Modi und sein neuseeländischer Kollege Christopher Luxon seien sich einig, «dass das Freihandelsabkommen als Katalysator für mehr Handel, Investitionen, Innovationen und gemeinsame Chancen zwischen beiden Ländern dienen wird.»
(AWP)