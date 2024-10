Die konjunkturelle Entwicklung in Neuseeland sei «gedämpft», heisst es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung. Dies liege auch zum Teil an der restriktiven Geldpolitik. «Unternehmensinvestitionen und Verbraucherausgaben sind schwach, und die Beschäftigungsbedingungen verschlechtern sich weiter», beschreiben die Notenbanker die Lage. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung des Landes um 0,2 Prozent im Quartalsvergleich geschrumpft.