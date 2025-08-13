Wird auch Neuseeland einen Staat Palästina anerkennen?

Netanjahu hatte zuletzt angekündigt, Israels neuer Kriegsplan sehe neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. «Unser Ziel ist es nicht, Gaza zu besetzen. Unser Ziel ist es, Gaza zu befreien - von den Hamas-Terroristen», sagte er. Hilfsorganisationen zufolge droht im Gazastreifen eine Hungersnot.