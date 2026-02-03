Die Nationalratskommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek-N) hatte in der letzten Woche ihre Initiative zur Flexibilisierung der CO2-Emissionsvorschriften für die Jahre 2025 bis 2027 zurückgezogen. Damit verzichtete sie laut Auto-Schweiz darauf, das CO2-Gesetz im Gleichschritt mit der EU anzupassen. Die EU hatte den Herstellern eine dreijährige Übergangsfrist zur Erreichung der CO2-Ziele gewährt.