Die Neuimmatrikulationen seien mit einem Minus von knapp 18 Prozent in den ersten drei Monaten «regelrecht eingebrochen», teilte der Importeurverband Auto Schweiz am Donnerstag mit. Lediglich gut 8800 leichte Sachen- sowie Personentransportfahrzeuge wurden von Januar bis März in Verkehr gesetzt, im Vorjahr waren es noch mehr als 10'700 gewesen.