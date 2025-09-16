Als Beklagte werden neben der Zeitung in dem Gerichtsdokument namentlich die Journalisten Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker und Michael S. Schmidt genannt. Auch gegen den Verlag Penguin Random House, der ein von Craig und Buettner verfasstes Buch über Trump herausbrachte, richtet sich die Klage. Der Bertelsmann-Konzern, zu dem Penguin Random House gehört, teilte auf dpa-Anfrage mit, der Vorgang sei bekannt. Penguin Random House sei Partei des Verfahrens. Ein Sprecher von Penguin Random House wies die Klage wie die «New York Times» als unbegründet zurück. Der Verlag stehe hinter dem Buch und den Autoren.