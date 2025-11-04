Mamdani, Cuomo oder Sliwa?

Gegen Mamdani tritt der frühere demokratische Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo, als unabhängiger Kandidat an. Der 67-jährige Cuomo war 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung von seinem Amt als Gouverneur des Bundesstaats zurückgetreten. Rer republikanischer Herausforderer ist Curtis Sliwa. Der 71 Jahre alte Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Strassen hatte bereits vor vier Jahren gegen Adams verloren. Auch diesmal werden ihm kaum Chancen ausgerechnet.