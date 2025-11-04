Rekorde und Schlangen beim Wählen

Schon zur Öffnung der Wahllokale bildeten sich in der liberalen Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern vielerorts Schlangen, Kinder an öffentlichen Schulen haben frei. «Ich habe für Mamdani gestimmt», sagte ein 85-Jähriger auf der Upper West Side in Manhattan. «Dass er wenig Erfahrung hat, stimmt natürlich - und ist ein Grund zur Sorge. Ich bin auch nicht wirklich sehr optimistisch, dass er alles hinbekommen wird. Aber was mir Hoffnung gibt, ist, dass er sehr gut zuhören kann.»