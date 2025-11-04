Die Wahllokale schliessen nach deutscher Zeit am Mittwoch um drei Uhr morgens - danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.
Mamdani vorn
Mamdani hatte in den Umfragen zuletzt deutlich vorn gelegen. Ein Wahlsieg würde ihn zu einem der prominentesten Gegenspieler von US-Präsident Donald Trump machen. Mamdani wäre der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte der Millionenmetropole. Der derzeitige Bürgermeister Eric Adams, im Amt seit 2022, hatte unter anderem nach einem Korruptionsskandal eine erneute Kandidatur zurückgezogen.
Gegen Mamdani tritt der frühere demokratische Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo, an. Der 67-Jährige war 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung von seinem Amt als Gouverneur des Bundesstaats zurückgetreten und will nun als parteiunabhängiger Kandidat Bürgermeister werden. Er bringe die Erfahrung in politischen Ämtern mit, die Mamdani fehle, argumentiert Cuomo.
Ebenfalls auf dem Wahlzettel steht der republikanischer Herausforderer Curtis Sliwa. Der 71 Jahre alte Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Strassen hatte vor vier Jahren gegen Adams verloren.
New York City ist in den Vereinigten Staaten und weltweit ein kulturelles sowie finanzwirtschaftliches Zentrum. In den USA hat die Metropole auch politisch eine grössere Bedeutung als andere Städte./cah/DP/he
