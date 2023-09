Das Angebot von Mitte August entspreche grundsätzlich den Übernahmeregeln, erklärt Newgame die Entscheidung der UEK in einem Communiqué. Allerdings müsse Newgame den Prospekt mit zusätzlichen Informationen über die Investorengruppe sowie über die am 29. August abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung zwischen GAM und Rock Investment ergänzen. Diese Informationen wird Newgame in den nächsten Tagen veröffentlichen.