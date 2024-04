Die Aktionäre des an der Schweizer Börse SIX kotierten Pharmaunternehmens Newron haben an der Generalversammlung vom Mittwoch alle Traktanden des ordentlichen Teils der Versammlung angenommen. Die Anträge der Tagesordnung des ausserordentlichen Teils der Versammlung wurden nicht zur Abstimmung gestellt, da das erforderliche Quorum nicht erreicht wurde, wie Newron mitteilte.