So bekämpfe Evenamide durch die gezielte Wirkung auf den Hippocampus im Gehirn Schizophrenie an der Quelle der Funktionsstörung, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Evenamide biete als Zugabe zu Antipsychotika der ersten oder zweiten Generation klinisch bedeutsame Vorteile. Und zwar bei Patienten mit Schizophrenie, die auf bestehende Behandlungen nicht ausreichend ansprechen, einschliesslich Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS).