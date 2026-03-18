Im Verwaltungsrat der Pharmafirma Newron kommt es zu Veränderungen. Patrick Langlois und Luca Benatti treten an der Generalversammlung vom 23. April nicht zur Wiederwahl an. Dafür sollen George Garibaldi und Paolo Zocchi in Gremium gewählt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.