Myung In Pharm wird den des Schizophrenie-Wirkstoff Evenamide in Südkorea entwickeln, herstellen und vermarkten, wie Newron am Donnerstag mitteilte. Ausserdem wird Myung In Pharm 10 Prozent der Patienten für eine zulassungsrelevante Studie der klinischen Phase-III beisteuern und sich an den Entwicklungskosten beteiligen. Die Phase-III-Studie soll noch im ersten Semester 2025 gestartet werden.