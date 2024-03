In der Mitteilung kündigte Newron ausserdem Änderungen im Management an. So wurde Laura Faravelli zur Vice President Business Development, Roberto Galli zum neuen Finanzchef und Margarita Chavez zur Beraterin des Verwaltungsrates ernannt. Letztere wird der kommenden Generalversammlung (17.4.) zur Wahl als nicht-exekutives Mitglied vorgeschlagen.