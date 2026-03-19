Laut Mitteilung vom Donnerstag wird die Fälligkeit aller ausstehenden Tranchen bis zum 28. Juni 2028 verlängert. Die Vereinbarung enthalte weitere Bedingungen, die allerdings erst noch unterzeichnet werden müssten, heisst es.
Newron-Finanzchef Roberto Galli zeigt sich erfreut über den neuerlichen Aufschub. «Wir schätzen die Unterstützung der EIB, die uns hilft, die vertraglichen Verpflichtungen unseres Finanzierungsvertrags an den potenziellen Zeitplan wichtiger bevorstehender Meilensteine unseres führenden Wirkstoffkandidaten Evenamide anzupassen.»
Evenamide wird derzeit im Rahmen des globalen zulassungsrelevanten Programms Enigma-TRS zur Behandlung von Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie entwickelt.
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(AWP)