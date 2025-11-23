Auch Alliance Sud sieht die Schweiz klar in der Pflicht. «Es reicht nicht, sich einmal im Jahr an der COP für den Ausstieg aus den fossilen Energien einzusetzen. Der Bundesrat muss über das ganze Jahr den Klimaschutz priorisieren: bei der Dekarbonisierung der Schweiz, aber auch bei den zahlreichen diplomatischen Kontakten mit den grossen Emittenten», liess sich Delia Berner, Expertin für internationale Klimapolitik bei Alliance Sud, zitieren.