Bei einem Austausch mit Vertretern der Zivilgesellschaft am Mittwochabend im Élysée-Palast führte Präsident Emmanuel Macron den Rückgang der französischen öffentlichen Entwicklungshilfe auf die verschlechterte Lage der öffentlichen Finanzen zurück. Er sei aber auch auf die Haushaltskompromisse zurückzuführen, die durch den Verlust seiner parlamentarischen Mehrheit nach der Auflösung der Nationalversammlung im Jahr 2024 notwendig geworden seien.