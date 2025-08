Bayer will sich von der Last der Glyphosat-Klagewelle in den USA befreien und sieht sich trotz neuer Milliardenrückstellungen auf gutem Weg. «Wir treffen die nötigen Entscheidungen, damit das Unternehmen die Rechtsstreitigkeiten hinter sich lassen kann», sagte Vorstandschef Bill Anderson am Mittwoch bei der Vorlage der Halbjahresbilanz. Tausende Glyphosat-Fälle seien zuletzt vertraulich und zu niedrigen Durchschnittskosten beigelegt worden. Anderson bekräftigte das Ziel, die juristischen Risiken bis Ende 2026 deutlich zu senken. «Wir drehen jeden Stein um.» Dabei setze der Konzern nicht nur auf die Justiz. «Nichts ist vom Tisch», betonte Anderson und drohte erneut, das Glyphosat-Geschäft in den USA im Zweifel ganz einzustellen.