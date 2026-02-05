Mit dem Amtsantritt des neuen CEOs Urs Pfluger im Sommer 2026 werde der Bankrat zudem eine neue Strategie erarbeiten. «Klar ist, dass wir dabei den Werten und der Identität der NKB treu bleiben werden», wird Daniel Bieri, Präsident des Bankrats, zitiert. Der Fokus liege weiterhin auf persönlicher Beratung und modernen Dienstleistungen.