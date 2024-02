Die Kundenausleihungen beliefen sich auf 4,85 Milliarden Franken (plus 1,2 Prozent). Davon entfielen 4,56 Milliarden Franken (plus 1,2 Prozent) auf Hypotheken. Die Kundengelder betrugen Ende 2023 3,99 Milliarden Franken (plus 1,0 Prozent).