Wechsel in Geschäftsleitung und Bankrat

Neu zieht Stefan Portmann in die Geschäftsleitung ein, wie die NKB vermeldet. Er übernimmt per 1. Oktober den neu geschaffenen Bereich Marktleistungen. Per Anfang 2025 setzt die NKB eine neue Organisation um, wobei die Geschäftsleitung neu in die vier Bereiche Banksteuerung, Privat- & Firmenkunden, Marktleistungen und Corporate Center gegliedert wird.