Der Geschäftserfolg der NKB belief sich im ersten Halbjahr auf 16,3 Millionen Franken. Nach der Bildung der Reserven resultierte ein Reingewinn von 7,2 Millionen Franken. Damit lag das Ergebnis leicht unter dem Vorjahreswert (minus 2,1 Prozent). Das Eigenkapital erhöhte sich auf 576,7 Millionen Franken.