Die Grünen befürchteten, dass solche Mandate zu Interessenkonflikten führen könnten. Sie forderten deswegen, dass Exekutivmitglieder Verwaltungsratsmandate nur übernehmen dürfen, wenn diese im Interesse des Kantons liegen. Zudem sollten solche Mandate vorgängig von der Aufsichtskommission des Landrats bewilligt werden.