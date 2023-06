Die Niederlande werden den Export von Maschinen zur Herstellung von Mikrochips nach China weiter einschränken. Grund sei die nationale Sicherheit, teilte Aussenhandelsministerin Liesje Schreinemacher am Freitag mit. Ziel sei es, dass "unsere Technologie, niederländische Technologie, nicht in Hände kommt von Unternehmen oder Organisationen, wobei die Technologie am Ende gegen uns eingesetzt werden kann", sagte sie dem Radiosender NOS.

30.06.2023 14:51