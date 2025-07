In dem Verfahren ging es um den Fall eines nach eigenen Angaben aus Afghanistan stammenden Mannes. Die Bearbeitung seines Asylantrags hatte das Justizministerium in Den Haag mit der Begründung abgelehnt, laut Dublin-Verordnung sei dafür das erste Land im Schengen-Raum zuständig, in dem sich der Asylsuchende gemeldet habe, in diesem Fall Belgien.