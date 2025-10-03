Risiko auf Verstoss gegen Völkerrecht

Der Minister hat nun sechs Wochen Zeit, die Entscheidung über die Ausfuhr der Rüstungsgüter zu prüfen. Dabei muss das Völkerrecht berücksichtigt werden, urteilte der Hohe Rat. Wenn festgestellt werde, «dass ein eindeutiges Risiko besteht, dass die auszuführenden Güter zur Begehung schwerer Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht verwendet werden», darf nach dem Urteil die Genehmigung nicht erteilt werden.