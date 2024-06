Der radikal-rechte Populist Geert Wilders hat sich mit seinen künftigen Koalitionspartnern auf die Zusammensetzung des neuen Kabinetts geeinigt. Man habe sich über die Verteilung der Ressorts und auch die Kandidaten geeinigt, sagte Wilders am Dienstag in Den Haag. Bekannt war bereits, dass der parteilose frühere Chef des Geheimdienstes und bisherige hohe Beamte im Justizministerium, Dick Schooff, neuer Regierungschef werden soll. Die radikal-rechte Wilderspartei für die Freiheit (PVV) wird erstmals in den Niederlanden mitregieren.