Etwa 12 Prozent der Migranten, die jährlich in die Niederlande kommen, sind Asylsuchende. 2024 waren es 32.000 Asylsuchende sowie etwa 10.000 nachreisende Angehörige. In den ersten drei Monaten von 2025 gingen die Zahlen aber drastisch um 50 Prozent zurück. Ähnliche Trends gibt es in anderen europäischen Ländern./xx/DP/mis