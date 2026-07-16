Viele deutsche Flüsse wie der Rhein, die Elbe oder die Donau sind derzeit von starkem Niedrigwasser betroffen - das hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. «Binnenschiffe können derzeit weniger Ladung aufnehmen als bei höheren Wasserständen», teilt Fabian Spiess, stellvertretender Geschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit.