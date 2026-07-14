Die Kundenversorgung sei bislang nicht gefährdet, hiess es von TKSE. Die Anmietung externen Schiffraums habe die Logistik verteuert. «Unsere Hochofenproduktion haben wir aufgrund der leicht eingeschränkten Rohstoffversorgung vorsorglich etwas gedrosselt.» Eine firmeneigene Task Force bewerte die weitere Entwicklung und die Folgen auf Versorgung und Produktion. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.