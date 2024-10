Die gesunkenen Zuckerpreise sowie höhere Herstellkosten haben Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr erheblich belastet. So brach das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in den ersten sechs Monaten per Ende August auf 420 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Im Vorjahr hatte der Zuckerkonzern noch 739 Millionen Euro erzielt. Das operative Konzernergebnis wurde mit 269 Millionen Euro mehr als halbiert.