Das Geschäft mit Erneuerbaren Energien sowie der Energiehandel haben RWE 2023 noch stärker angetrieben als in Aussicht gestellt. 2024 dürfte es aber weniger gut laufen. «Vor dem Hintergrund der in den letzten Wochen deutlich gesunkenen Energiepreise an den europäischen Grosshandelsmärkten erwartet RWE derzeit für 2024 ein geringeres Ergebnis», teilte der Dax-Konzern am Freitag überraschend mit. Es werde voraussichtlich am unteren Ende der Bandbreite liegen, die auf dem Kapitalmarkttag Ende November vorgestellt worden sei. Der Aktienkurs der Essener geriet auf die Nachrichten hin unter Druck.

26.01.2024 14:20