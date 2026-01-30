Dagegen erreichte die Förderung neue Höchststände, auch dank der Übernahme von Hess. Die Produktion stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent auf umgerechnet 4,05 Millionen Barrel pro Tag, positiv wirkte sich zudem aus, dass neue Fördermengen aus Gebieten wie Tengiz in Kasachstan in Betrieb genommen wurden. Allerdings musste Chevron in diesem Monat das Tengiz-Feld mit einer Kapazität von einer Million Barrel pro Tag vorübergehend stilllegen, nachdem es zu zwei Bränden in den Kraftwerksanlagen gekommen war.