DBK steuert mehr als zwei Drittel des Vorsteuergewinns bei

Blickt man auf die Geschäftsfelder der Bank, ging es vor allem im Firmenkundengeschäft nach unten. Dort sank das Vorsteuerergebnis unter anderem wegen einer höheren Risikovorsorge um mehr als die Hälfte. Im Bereich Immobilien & Sparkassen/Finanzinstitute ging es dagegen nach oben - vor allem, weil dort die Risikovorsorge sank. Den Löwenanteil des Vorsteuergewinns erwirtschaftete allerdings erneut die in Berlin ansässige aber zur BayernLB gehörende Onlinebank DKB. Von ihr kamen 561 der insgesamt 751 Millionen Euro. Das waren 2 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum.