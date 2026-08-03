Ruf nach Geld für Fahrrinne

Mittelfristig dringt Krischer auf den Ausbau der Rhein-Fahrrinne. «Das ist völlig richtig und notwendig», sagte er im «Morgenmagazin». Konkrete Planungen gebe es seit vielen Jahren, ein Abschnitt sei fertig geplant: «Da könnte quasi morgen mit dem Bau begonnen werden. Da fehlt nur leider das Geld des Bundes.» Zuständig sei der Bund, da es sich um eine Bundeswasserstrasse handele. 2025 seien die Mittel aus «unerfindlichen Gründen» gestrichen worden. Die Massnahmen zur Optimierung der Fahrrinne würden in einer Niedrigwassersituation sehr helfen und müssten nun «mit Nachdruck umgesetzt werden»./sik/DP/zb