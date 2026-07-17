Drei Schiffe seien normalerweise auf dem Abschnitt unterwegs. Gerade in den vergangenen Jahren gebe es starke Schwankungen bei der Befahrbarkeit durch Niedrigwasser, aber auch durch Hochwasser, bemerkte Schweiger. Für den Donaudurchbruch brauche es einen Pegelstand von mindestens 2,30 Metern, um mit den Ausflugsschiffen passieren zu können. In den letzten zwei Wochen sei dieser Wert teils um knapp 50 Zentimeter unterschritten gewesen.