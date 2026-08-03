Auch die Fähre Linz-Remagen kann derzeit nur Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen Gewicht an Bord nehmen. Etwas besser sieht es auf der Verbindung Bad Breisig-Bad Hönningen aus. Dort kommt zum Tragen, dass der dortige Betreiber eine Fähre mit einem Antrieb im Schiffskörper hat, also ohne klassische Schiffsschrauben - das benötigt weniger Tiefgang. Ausserdem könne auf Flachwasser-Anlegestellen zurückgegriffen werden, sagte eine Sprecherin. Diese habe man beim extremen Niedrigwasser 2018 bauen lassen./chs/DP/he