Die Aussicht auf Zollerleichterungen der USA für Importe aus Vietnam hat am Freitag an den US-Börsen die Kurse der dort produzierenden US-Bekleidungs- und Sportartikelhersteller angetrieben. In einem schwer angeschlagenen Börsenumfeld legten Nike um 4,3 Prozent und Lululemon Athletica um 3 Prozent zu.