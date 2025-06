Der Sportartikel-Riese Nike hat auch zum Ende seines Geschäftsjahres 2024/25 mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Diese fielen jedoch nicht so stark aus, wie im Vorfeld befürchtet. Zudem machte Konzernchef Elliott Hill den Investoren Hoffnung, dass die Talsohle erreicht ist: «Von nun an erwarten wir eine Verbesserung unserer Geschäftsergebnisse», sagte er am Donnerstagabend in einer Telefonkonferenz. Es sei Zeit, das Blatt zu wenden.