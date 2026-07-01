Der Adidas -Rivale Nike sieht trotz eines Geschäfts-Schubs durch die Fussball-WM insgesamt eine trübe Stimmung am Sportartikel-Markt. «Unsere Kunden sind rund um die Welt unter Druck» - und das bekomme man im Sportartikel-Geschäft zu spüren, sagte Finanzchef Matthew Friend in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Schon vor drei Monaten hatte Nike unter anderem Risiken durch den Iran-Krieg gesehen, der zu «ungeplanten Schwankungen» im Verbraucherverhalten etwa durch steigende Ölpreise führen könne. Jetzt hiess es, Nike rechne für die nächsten sechs Monate nicht mit einer Verbesserung der Stimmung.