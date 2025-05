Nintendo musste die Vorbestellungen der Switch 2 im wichtigen US-Markt wegen der Importzölle von US-Präsident Donald Trump verzögern. Die japanische Firma war nicht sicher, ob an der Preisschraube gedreht werden muss. Am Ende blieb der Preis der Switch 2 unverändert bei 450 Dollar, aber Nintendo machte einiges Zubehör in den USA teurer. Die Spielekonsolen sind die Basis des Nintendo-Geschäfts./so/DP/stk