Der Offerte zufolge sollten die Aktionäre 73 Euro je Aktie in bar erhalten, die reguläre Jahres- und Zwischendividende ausgenommen und sah eine Zerschlagung des Konzerns vor. Akzo Nobel wäre damit mit rund 12,5 Milliarden Euro bewertet worden. Dem Vorstoss sei ein erstes Angebot vom 16. April vorausgegangen, das Akzo Nobel am 22. April abgelehnt habe, so die Niederländer.